تعرف على عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2022/02/19 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مركز الإعلام الرقمي : 28 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق •••••••

أوضح #مركزالاعلامالرقمي DMC ان هنالك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) في احدث احصائية لهذا العام وذلك مقارنة بالعام الماضي.

وبيّن المركز ان عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 28.35 مليون مستخدم نشط بزيادة 3 مليون و 350 الف مستخدم عن العام الماضي طبقا لاخر احصائية لمؤسستي “ وي آر سوشيال” We are social و “كيبيوس” Kepios المتخصصتين في هذا المجال.

واشار المركز الى وجود 18.85 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و 15.45 مليون مستخدم نشط على انستجرام، و 13.8 مليون مستخدم على سناب شات، و 1.9 مليون مستخدم لتويتر، و 1.4 مليون مستخدم لشبكة لينكدان بالاضافة الى 16.15 مليون مستخدم على تطبيق فيسبوك ماسنجر .

واكد المركز ان هنالك زيادة حاصلة في اعداد مستخدمي كل المنصات، خصوصا سناب شات وانستجرام، باستثناء منصتي فيسبوك وفيسبوك ماسنجر ، حيث فقدت المنصتان مليوني مستخدم مقارنة باحصائية العام الماضي.

مركز الإعلام الرقمي DMC السبت 19 شباط 2022

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