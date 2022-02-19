عندما تنقلب السلحفاة على ظهرها - عبدالرزاق دحنون

2022/02/19 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون وجهة نظر جورج فورست كينان في السلطة السوفياتية عام 1947نظرة أمريكية في مصادر سلوك شخصية السلطة السوفياتيةمن أرشيف مجلة فورين أفيرز عدد يوليو/تموز 1947 https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/1947-07-01/sources-soviet-conduct ......





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