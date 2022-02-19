كتاب صُنِع في الجحيم(11) - ناصر بن رجب

2022/02/19 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالمعجزات(تابع 1)في إحدى كتاباته الأولى، "أفكار ميتافيزيقيّة"، نُشِرت ضمن كتابه "مبادئ فلسفة ديكارت" عام 1663 وتحت اسمِه، يُقدِّم سبينوزا نُبْذة عن تصوّره الأكثر نضجا عن المعجزات، وذلك بالرّغم من أنّه كان حذِرا في عدم عرض أطروحاته بصورة صريحة فوق اللّزوم:"هناك قُوّتَان في الرّب، إحداهما عاديّة، والأخرى خارقة للعادة.



والقوّة العاديّة ......





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