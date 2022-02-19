2022/02/19 | 22:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "ديزني" الأربعاء، عن خططها لإنشاء العديد من الأحياء سكنية في الولايات المتحدة، والبداية ستكون من مدينة "رانتشو ميراج" في كاليفورنيا الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ترغب في "عيش قصص ديزني الخيالية" داخل حي سكني؟.. هذا ما ستفعله الشركة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ترغب في "عيش قصص ديزني الخيالية" داخل حي سكني؟.. هذا ما ستفعله الشركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).