“دونيتسك الشعبية” تتهم قوات الحكومة الأوكرانية بشن عمليتي قصف جديدتين في المنطقة

2022/02/19 | 22:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهمت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد القوات الموالية للحكومة الأوكرانية بتنفيذ عمليتي قصف جديدتين في المنطقة.وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان، أن القوات الأوكرانية أطلقت 8 قذائف هاون من العيار 120 ميليمترا على بلدة دوكوتشايفسك، مشيرة إلى أن هذا السلاح […]

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