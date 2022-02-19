2022/02/19 | 22:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wu2MofCIcW4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منارة جامع الفاروق في هيت تواجه خطر الانهيار) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منارة جامع الفاروق في هيت تواجه خطر الانهيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).