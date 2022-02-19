2022/02/19 | 22:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fWeJhUD4OEs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الدولار يشعل النار .. ووزير المالية يتحدى التيار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الدولار يشعل النار .. ووزير المالية يتحدى التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).