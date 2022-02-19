دونيتسك تكشف خطة هجومية للقوات الأوكرانية للسيطرة على دونباس

2022/02/19 | 22:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نشرت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا، وفق معلومات استخبارية حصلت عليها، على خطة لهجوم أوكراني ضد دونباس للسيطرة عليها في غضون خمسة أيام.وبحسب بيان السلطات، فإن هجوم قوات الأمن الأوكرانية مخطط من ثلاثة اتجاهات، وضمن مدة خمسة أيام.الهجوم الرئيسي: كراماتورسك – دبالتسيف، الوصول إلى الشيفسك ويناكيفو في 3 أيام ثم […]

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