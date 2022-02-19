الحلبوسي في ذكرى استشهاد السيد الصدر نستلهم قيم الشجاعة والثبات

2022/02/19 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه.وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "من ذكرى استشهاد الراحل الكبير سماحة السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الكريمين؛ نستلهم قيم الشجاعة والثبات والصبر والسير في طريق الحق وتقديم الثمن الباهظ تضحيةً بالأرواح لأجل الثبات على المبدأ".

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