بوتين يشرف على مناورات نووية.. وواشنطن تأمل أن يتراجع

2022/02/19 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت القوات النووية الاستراتيجية الروسية تدريبات أشرف عليها الرئيس فلاديمير بوتين، السبت، بينما تتهم واشنطن القوات الروسية المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية بالمضي قدما والاستعداد لضربات.

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