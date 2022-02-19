2022/02/19 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة الحكومة إلى إيواء نازحي مكحول حتى إعادتهم لمناطقهم بغداد – قصي منذر عد تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر ، تهجير سكان قرى ناحية مكحول التابع لمحافظة صلاح الدين ، من دون توفير مأوى مناسب ، انتهاكا صارخا لكرامة العراقيين واهدارا لكرامتهم .وقال التحالف في بيان تلقته (الزمان) امس انه (في الوقت الذي يسعى […]

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