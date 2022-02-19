2022/02/19 | 22:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنواء : أمطار غزيرة والسيول واردة شمالاً بغداد – فائز جواد اجتاحت عاصفة ترابية امس ، بغداد وعدد من المحافظات نتيجة ، تأثر البلاد لمنخفض جوي قادم من البحرين الاحمر والمتوسط مصحوب بأمطار غزيرة بدءا من اليوم الاحد.
وقال بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، تلقته (الزمان) امس ان (طقس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء : أمطار غزيرة والسيول واردة شمالاً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، تلقته (الزمان) امس ان (طقس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء : أمطار غزيرة والسيول واردة شمالاً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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