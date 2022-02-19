2022/02/19 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : أمطار غزيرة والسيول واردة شمالاً بغداد – فائز جواد اجتاحت عاصفة ترابية امس ، بغداد وعدد من المحافظات نتيجة ، تأثر البلاد لمنخفض جوي قادم من البحرين الاحمر والمتوسط مصحوب بأمطار غزيرة بدءا من اليوم الاحد.وقال بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، تلقته (الزمان) امس ان (طقس […]

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