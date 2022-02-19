مكملات الفيتامينات لا يمكن أن تحل محل النظام الغذائي المتوازن

2022/02/19 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وفقًا لمجلة TIME، فإن ما يقرب من 90% من البالغين لا يأكلون ما يكفي من الفاكهة والخضروات، ولكن الكثيرون يحاولون تعويض ذلك عن طريق تفرقع الحبوب.إنهم ليسوا وحدهم، فمعظم الناس في جميع أنحاء العالم يعتقدون أن ظهور مكملات الفيتامينات هي طريقة واحدة للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجونها، لكن نتائج دراسة بحثية […]

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