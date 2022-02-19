الجيش العراقي يتخذ إجراءً جديداً لمنع تسلل الإرهابيين من الحدود السورية

2022/02/19 | 22:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الفرقة العشرين في الجيش العراقي، اليوم السبت، فتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين.وقال قائد الفرقة العشرين العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي للوكالة الرسمية، إن “هناك تغييرا مستمرا بالخطط تبعاً للوضع الميداني، وآخر ما أنجزناه تمثل بفتح نقاط جديدة على الحدود …

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