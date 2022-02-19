مركز الإعلام الرقمي: 28 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2022/02/19 | 22:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، وجود 28 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق .وذكر المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان هنالك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) في احدث احصائية لهذا العام وذلك مقارنة بالعام الماضي، مبينا ان عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال …

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