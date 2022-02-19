ليست من حق رئاسة البرلمان.. خبير قانوني يعلق على المطالبة بمنع وزير المالية من السفر

2022/02/19 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق المستشار القانوني علي التمر، اليوم السبت، على مطالبة رئاسة مجلس النواب بمنع وزير المالية علي عبد الامير علاوي من السفر، فيما اكد ان هذا الأمر ليس من حق رئاسة البرلمان.وقال التمر في تصريح لوكالة ايرث نيوز: إن “المادة ٤٤ من دستور العراق ذكرت الفقرة الاولى منها ان للعراقيين حرية السفر والتنقل […]

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خبير قانوني يعلق على المطالبة بمنع وزير المالية من السفر أولاً على ايرث نيوز.

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