الاسدي: في الذكرى السنوية لشهادة العالم الرباني السيد الصدر نتطلع الى اصلاح الدولة

2022/02/19 | 22:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال الناطق باسم تحالف الفتح، احمد الاسدي، اليوم السبت، في الذكرى السنوية لشهادة السيد محمد محمد صادق الصدر، نتطلع الى اصلاح الدولة وبناء النموذج الاجتماعي.وذكر الاسدي في بيان انه “تمر علينا الذكرى السنوية لشهادة العالم الرباني والفقيه المجاهد يعسوب صلاة الجمعة العبادية آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر (رض) ونجليه (رضوان الله […]

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