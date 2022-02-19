وزير خارجية إيران عن المحادثات النووية:

2022/02/19 | 22:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين حسين أمير عبد اللهيان لكبيرة مراسلي CNN الدوليين كريستيان أمانبور، إن إيران "لم تكن أبدًا قريبة من الصفقة كما نحن الآن"، فيما يتعلق بالاتفاق النووي الجديد الذي يتم التفاوض عليه.

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