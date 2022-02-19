مقاربة ماركسية لعلم النفس والطب النفسى – جوزيف ناهيم - سعيد العليمى

2022/02/19 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى تعتبر الماركسية علم النفس والطب النفسي علوما شابة معقدة وهى تتأثر بشدة بطبيعة المجتمع .



وتسهم الماركسية فى هذين العلمين بتطبيق المادية الجدلية والمادية التاريخية على دراستهما وتطورهما .



ان النقد الماركسي لعلم النفس والطب النفسى فى ظل الرأسمالية يعين الأثر الضار الشديد عليهما من أيديولوجية الطبقة الرأسمالية فى عدد من المجالات : نظريات معاداة الطبقة العاملة ، النزعة العرقية ، ،الشوفينية القومية ، ا ......





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