2022/02/19 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… استبدلت تقارير المستهلك سيارة شركة تيسلا Model 3 بسيارة شركة فورد Mustang Mach-E لتكون السيارة الكهربائية الجديدة الأفضل لعام 2022.ومن المؤكد أن هذا التغيير يعطي فورد دفعة معنوية لأنها تسعى إلى التفوق على تيسلا في السباق لتصبح الشركة المصنعة الأولى للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.وتعد تقارير المستهلك بمثابة منظمة أمريكية غير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فورد تتفوق على تيسلا عبر أفضل سيارة كهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فورد تتفوق على تيسلا عبر أفضل سيارة كهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).