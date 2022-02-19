الحلبوسي يستذكر السيد محمد الصدر وتضحياته في ذكرى استشهاده

2022/02/19 | 22:53 - المصدر: قناة التغيير

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محمد الحلبوسي: نستلهم في ذكرى استشهاد السيد محمد الصدر قيمة التضحية بالروح من أجل المبدأ

منذ 31 دقيقة

محمد الحلبوسي: نستلهم في ذكرى استشهاد السيد محمد الصدر قيمة التضحية بالروح من أجل المبدأ

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