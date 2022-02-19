كين يقود توتنهام للفوز على السيتي في البريميرليغ

2022/02/19 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعصعق توتنهام هوتسبير مضيفه مانشستر سيتي بالتغلب عليه بنتيجة (3-2) على ملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية توتنهام ديان كولوسيفسكي في الدقيقة (4) وهاري كين في الدقيقة (59- 95)، بينما سجل ثنائية السيتي إلكاي جوندوجان في الدقيقة (33) ورياض محرز في الدقيقة (92).وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد السيتي عند 63 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

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