ذي قار.. شاب يطلق النار على نفسه حزناً على وفاة والدته

2022/02/19 | 22:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار، السبت، بأن شاباً أطلق النار على نفسه بسبب وفاة والدته شمالي المحافظة.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (19 شباط 2022): إن "مركز شرطة الفتاحية في الشطرة سجل محاولة انتحار لشاب من مواليد 2000، بمنطقة حاوي العباس، بعد أن أطلق النار على نفسه في منطقة البطن من سلاح بندقية نوع كلاشينكوف".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة توجهت لمحل الحادث بعد نقل الشاب للمستشفى التركي بمدينة الناصرية، وفتحت تحقيقاً مع ذويه وتبين أنه حزن حزناً شديداً على وفاة والدته التي فارقت الحياة قبل أيام".

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