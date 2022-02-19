توتنهام يقدم

2022/02/19 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل توتنهام المنافسة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه المتصدر مانشستر سيتي (3-2)، ضمن مباريات المرحلة السادسة والعشرين التي شهدت أيضا الوصيف ليفربول وكل من تشلسي وجاره اللندني أرسنال.

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