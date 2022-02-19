بالصور.. احباط محاولة بيع طفل حديث الولادة في كربلاء

2022/02/19 | 22:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت شرطة كربلاء، اليوم السبت، بيع

طفل حديث الولادة والقت القبض على

امرأتين تتاجران بالاعضاء البشرية.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "بعد ورود معلومات

دقيقة من المصادر موثوق

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