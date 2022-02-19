نفط ذي قار: نحتفظ بحقنا القانوني بمقاضاة أي جهة تقصر بحماية موظفينا

2022/02/19 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أكدت شركة نفط ذي قار، اليوم السبت، احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة أي جهة تقصر بحماية موظفيها ومتعاقديها، بعد استشهاد أحد كوادرها الهندسية العاملة بشركة المشاريع النفطية.وذكرت ادارة شركة نفط ذي قار، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الشركة تستنكر بأشد لغة الاستنكار والشجب، العمل الإجرامي الخطير الذي …

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