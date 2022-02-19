2022/02/19 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت مديرية البيئة في محافظة ميسان، اليوم السبت، رصدها مخالفات كثيرة في مجزرة لحوم العمارة.وأوضح مدير الاعلام بمديرية البيئة عامر البياتي في تصريح للوكالة الرسمية، أن “الفرق البيئية نظمت زيارة ميدانية لمتابعة المخالفات البيئية لمجزرة لحوم العمارة”، مبينا أن “هذه الزيارة تأتي بعد سلسلة زيارات وانذارات اتخذتها مديرية البيئة بعد رصدها …

ظهرت المقالة بيئة ميسان ترصد عدة مخالفات في مجزرة لحوم العمارة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة ميسان ترصد عدة مخالفات في مجزرة لحوم العمارة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيئة ميسان ترصد عدة مخالفات في مجزرة لحوم العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).