طيف سامي: لا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي

2022/02/19 | 23:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وكيل وزارة المالية طيف سامي، السبت، وجود أي صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت سامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “لا تملك أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا”، مبينة إن “ما يُشاع من تصريحات على بعض المواقع والصفحات لا يمت لها بصلة لا من بعيد ولا …

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