الدولار ينخفض في العراق لأول مرة منذ عام - عاجل

2022/02/19 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل سعر صرف الدولار في محافظات وسط وجنوب العراق خلال الساعات الاخيرة من يوم السبت إلى:

144.500 دينار عراقي لكل ورقة فئة 100 دولار عند الشراء.

‏فيما وصل سعر بيع الورقة فئة 100 دولار إلى 145.500 دينار.

ووصل سعر الورقة فئة 100 دولار في محافظة ديالى الى 144،000 دينار عراقي.

فيما بلغ السعر في اربيل 143،000 للورقة فئة 100 دولار.

وأكد اصحاب الصيرفات في بعقوبة وبقية المدن في حديث لـ(بغداد اليوم): "ارتفاع معدل اقبال المواطنين على استبدال الدولار بالدينار العراقي بنسبة تتراوح من 5-10% خلال 24 ساعة".

وبين اصحاب الصيرفات، أن "الشراء محدود للغاية بسبب تخوف من انهيار سعر الصرف الى مستويات ادنى بعد تغريدة الصدر والتطورات التي اعقبتها ومنها جلسة اليوم برئاسة الزاملي".

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