2022/02/19 | 23:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، بهطول الامطار وانخفاض بدرجات الحرارة في عدد من مناطق البلاد خلال يوم غد.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، واطلعت عليه وكالة ايرث نيوز: إن “يوم غد الاحد تستمر حالة عدم الاستقرار و الاجواء غائمة جزئيا الى غائمة في معظم المدن، و فرص هطول زخات من […]

ظهرت المقالة يوم غد..



فرص لهطول الامطار وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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