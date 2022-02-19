119 الإسلام والحضارات - حميد المصباحي

2022/02/19 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_المصباحي وصل الإسلام إلى كل القارات، بل الحضارات، ولنميز بينهم من خلال الطرق التي وصل إليهم بها، فما كان حصيلة تفاعل ثقافي واقتناع فردي تحول إلى جمعي، يختلف عما فرض بالغزو والجزية، فاعتنقه الناس عادة أو خوفا وتجنبا لإرهاقهم بجزية تفرض عليهم دون باقي المسلمين، وبذلك، اختلف إسلام القناعة عن إسلام الخضوع والإكراه، لكن هناك عامل آخر، له تأثيره البليغ، وهو طبيعة الحضارة التي كانت سابقة عليه في تلك المجت ......





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