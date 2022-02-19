الخبير الاقتصادي فارس الأمين : رفع سعر الصرف قرار سياسي أرهق المواطنين

2022/02/19 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزاملي يطلب منع سفر وزير المالية عقب رفض إستدعاء البرلمان وخبراء : رفع سعر الصرف قرار سياسي أرهق المواطنين بسبب ضحالة الرؤية النقدية بغداد- رحيم الشمري وصف الخبير الاقتصادي فارس الامين ، السياسة المالية والنقدية في العراق بالضحلة ،فيما حمل الجهات المتخصصة مسوؤلية ما وصل اليه الاقتصاد المحلي من ركود ، ادى لضرب البسطاء بعصب […]

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