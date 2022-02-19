2022/02/19 | 23:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 51vYIukBtsw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحت الملاحظة | محمد عنوز: المعارضة السياسية تعني الرقابة على مشاريع القوانيين ومتابعة تنفيذها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحت الملاحظة | محمد عنوز: المعارضة السياسية تعني الرقابة على مشاريع القوانيين ومتابعة تنفيذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).