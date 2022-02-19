بحثاً عن معطيات للحياة.. الروبوت “برسيفرنس” يطفئ الشمعة الأولى لمهمته على المريخ

2022/02/19 | 23:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أتمّ روبوت “ناسا” الجوّال “برسيفرنس” بنجاح السنة الأولى من مهمته الطويلة على المريخ بحثاً عن معطيات تؤشر إلى إمكان وجود حياة على سطحه، فيما ينتظر العلماء على الأرض ما ستتوصل إليه العربة، وهي الأكثر تعقيداً بين المركبات التي أرسلت حتى الآن إلى المريخ.ففي 18 شباط/فبراير 2021، هبط الروبوت الجوال على سطح الكوكب […]

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الروبوت “برسيفرنس” يطفئ الشمعة الأولى لمهمته على المريخ أولاً على ايرث نيوز.

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