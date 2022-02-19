بالوثائق.. وزارة النفط تغير عدداً من مدراء محطات تعبئة الوقود في الموصل

2022/02/19 | 23:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت وزارة النفط، اوامر ادارية بتغيير عدد من مدراء محطات تعبئة الوقود داخل مدينة الموصل.وبحسب وثائق صادرة عن شركة توزيع المنتجات النفطية/ الهيأة الغربية، حصلت وكالة ايرث نيوز، على نسخة منها، اصدرت امرا بنقل عدد من مدراء محطات تعبئة الوقود في مدينة الموصل الى مقر قسم التوزيع.وتضمنت الوثائق ايضاً تعيين بدلاء […]

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وزارة النفط تغير عدداً من مدراء محطات تعبئة الوقود في الموصل أولاً على ايرث نيوز.

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