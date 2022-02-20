شاهد.. روسيا تستعرض ترسانتها العسكرية في مناورات ضخمة قرب حدود أوكرانيا

2022/02/19 | 23:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت روسيا مناورات صخمة بالذخيرة الحية مع القوات البيلاروسية بالقرب حدود أوكرانيا، فيما أشرف الرئيس فلاديمير بوتين على تدريبات نووية تضمنت استخدام أخطر الأسلحة الروسية، تزامنا مع تفاقم حالة التوتر جراء الحشد الروسي في نطاق أوكرانيا.

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