وزير خارجية الإيران يكشف لـCNN سبب تفاؤل بلاده بمحادثات فيينا النووية

2022/02/19 | 23:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن طهران متفائلة بشأن نتائج محادثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي)، فيما حمّل الولايات المتحدة المسؤولية حال فشلت المفاوضات، التي قال إنها "في وقت حساس للغاية".

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