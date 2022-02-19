ما هي أعراض نقص الماء عند الأطفال؟

2022/02/19 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيمثل الماء نحو نصف وزن الجسم ويؤدي نقص مستوياته إلى التأثير سلبا على الكثير من الوظائف الحيوية والأنشطة الحياتية.يحدث نقص الماء في جسم الإنسان عندما يفقد كمية من الماء أكبر من الكمية التي يحصل عليها في وقت محدد ويكون التأثير المباشر لنقص المياه هو الشعور بالتعب والصداع وقلة التركيز وتغير الحالة المزاجية، بحسب تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.ويفقد الجسم الماء بعد أشكال أبرزها العرق والدموع والتبول، وحتى أثناء التنفس يحدث ذلك بنسب بسيطة.ويكون الأطفال أكثر احتياجا للمياه من الكبار ونفس الشيء بالنسبة للمرضعات والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم يفقدون الكثير من المياه بصورة مستمرة.ويحذر الموقع من تعرض الأطفال لنقص المياه في أجسادهم لأنهم لا يكونون بدرجة كبيرة من الوعي لما تحتاجه أجسادهم.ولفت الموقع إلى أن مظاهر نقص المياه في جسم الأطفال تتمثل في جفاف اللسان والبكاء دون دموع وعدم التبول لمدة تصل إلى 3 ساعات ولو بمقدار قليل.وإذا أصبح نقص المياه كبيرا تظهر على الطفل أعراض أكثر منها جفاف الفم وتأثر العين بأن تصبح غائرة في مكانها إضافة إلى سرعة ضربات القلب.

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