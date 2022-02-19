جبهتان باردتان ورياح جدارية.. آخر تحديثات الموجة المطرية الجديدة

2022/02/19 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى تأثر عدد من مدن البلاد بموجة أمطار بدءاً من الليلة.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (19 شباط 2022): "تشير توقعات الطقس إلى اقتراب الجبهة الأولى الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي الليلة، ومن المتوقع توفر فرص أمطار رعدية أحياناً تشمل مناطق الجنوب والبصرة وميسان وذي قار والمثنى كذلك تشمل فرص الأمطار أغلب مناطق الشمال خصوصاً جنوب الموصل وكركوك والسليمانية وأربيل ودهوك، إضافة إلى المنطقة الغربية خصوصاً الأقسام الشمالية منها ومناطق متفرقة من وسط البلاد منها العاصمة بغداد وديالى والكوت وبابل وصلاح الدين مع زخات خفيفة في كربلاء والنجف والديوانية".

وأضاف، "في نهار الغد الأحد ستدخل الجبهة الثانية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي وهي رياح جافة، لتسبب استقراراً في الأجواء سريعاً صباح الغد في مدن الجنوب، بينما يستمر التصعيد الحراري في مناطق وسط وشمال البلاد مع فرص أمطار رعدية تتأثر بها اغلب المناطق الوسطى خصوصاً ظهر الغد وتنتهي الفعالية الجوية في وقت متأخر من مساء يوم غد الأحد".

وبين، "ستشهد مناطق من شمال البلاد وصلاح الدين وشمال ديالى والمنطقة الغربية، غزارة في الأمطار على فترات".

وعن الرياح بين الأسدي، "ستهدأ الرياح الجنوبية الشرقية قليلاً وتستمر نشطة السرعة في الكوت وديالى الليلة، ويوم غد متوقع تحول الرياح إلى غربية ثم شمالية غربية لاحقاً نشطة السرعة خصوصاً داخل الأراضي السعودية والتي متوقع أن تسبب موجات غبار تتحرك باتجاه مناطق جنوب البلاد، وربما تكون جدارية خصوصاً عصر الغد، لذلك يرجى الحذر خصوصاً في الطرق الخارجية".

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