المغرب.. حادث سير يودي بـ8 أشخاص من عائلة واحدة

2022/02/19 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثمانية أشخاص من نفس العائلة مصرعهم في حادثة سير، مساء أمس الجمعة، بمدينة الداخلة بالمغرب.

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