2022/02/20 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم اليوم السبت، ان حفظ التوازن سيؤدي الى الاستقرار والحلول تحتاج الى مبادرة وارادة سياسية.وقال مكتب الحكيم في بيان خلال لقاءه عددا من النخب السياسية والإجتماعية والنقابية وتلقته “ايرث نيوز ” انه “تداول معهم ألهمّ العراقي وتطورات المشهد السياسي والإجتماعي والخدمي.وبين الحكيم بحسب البيان أنه “من […]

ظهرت المقالة الحكيم يوجه دعوة للتحالف الثلاثي ويؤكد: الحلول تحتاج الى مبادرة وارادة سياسية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يوجه دعوة للتحالف الثلاثي ويؤكد: الحلول تحتاج الى مبادرة وارادة سياسية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يوجه دعوة للتحالف الثلاثي ويؤكد: الحلول تحتاج الى مبادرة وارادة سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).