2022/02/20 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يهاجمون مواطناً في ميسان

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