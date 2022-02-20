خدمات متردية واسعار مرتفعة.. أبراج شركة

2022/02/20 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادرغم ارتفاع اسعار الكارتات الخاصة بشركة "زين العراق" وتردي خدمة الاتصالات بشكل كبير في العراق، الا ان الاهالي لم يسلموا من أبراج الشركة المنتشرة بشكل عشوائي في مناطق بغداد .ففي منطقة الاطباء بالعاصمة سقط أحد الأبراج الذي تم وضعه من قبل زين العراق على أحد المنازل بطريقة معيبة ما تسبب باضرار مادية كبيرة بالمنازل المحيطة وقطع اسلاك الطاقة الكهربائية الامر الذي اثار غضب المواطنين في المنطقة.وناشد الاهالي في المنطقة عبر (بغداد اليوم)، الحكومة والجهات المعنية بالتدخل فوراً وانقاذهم من الأبراج المنتشرة بهذه الطريقة العشوائية، وخاصة في منطقة حي الاطباء الذين حاصرتهم الاسلاك داخل منازلهم.ووجهوا الاهالي سؤالاً الى الجهات المسؤولة عن سبب هذا الإهمال من قبل شركة زين العراق رغم اسعارها المرتفعة وخدماتها دون الصفر وتركهم يحاصرون المنازل بالابراج العشوائية وبطريقة غير منتظمة ودون اي تدخل بعد سقوط البرج لعدة ساعات.وتنقل (بغداد اليوم)، مجموعة من الصور التي أرسلها الاهالي للبرج الذي تسبب بكارثة في منطقة حي الاطباء بالعاصمة بغداد:

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