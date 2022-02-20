وزير خارجية السعودية عن المفاوضات مع إيران:

2022/02/20 | 00:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا تقدم في مسار مفاوضات المملكة مع إيران، حسب تصريحات له على هامش جلسة نقاش حول الشرق الأوسط، في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

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