‏ وزير التجارة يؤكد ضرورة إكمال اجراءات مواد السلة الرمضانية

2022/02/20 | 00:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير التجارة علاء الجبوري، ضرورة اكمال اجراءات مواد السلة الرمضانية التي وجه بها السيد رئيس الوزراء . وذكر بيان لاعلام الوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التجارة علاء الجبوري ، تفقد الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للاشراف على اجراءات تامين مواد السلة الغذائية الرمضانية التي وجه بها رئيس الوزراء لغرض تجهيزها استعداد للشهر الفضيل وبواقع سلتين على ان يطلق تجهيزها اعتبارا من الخامس من شهر اذار القادم ."وشدد الوزير، بحسب البيان، على ضرورة استكمال تلك الاجراءات الخاصة بتامين مواد السلة الرمضانية واستلامها لغرض تجهيزها وفق خطة تسويقية تضمن ايصالها للمواطنين استعداد لشهر رمضان المبارك المقبل .ووجه الجبوري، اداراة الشركة والملاكات العاملة فيها بالاستمرار على الاشراف الميداني والمتابعة على انسيابية استلام وتجهيز مفردات السلة الغذائية للوجبة الاولى 2022 وبتوقيتاتها والتي تضمن وصولها لكافة العوائل في محافظات البلاد وبالتنسيق مع الاجهزة الرقابية في دائرة الرقابة التجارية . واثنى الوزير خلال لقائه بادارة وملاكات الشركة المتقدمة على جهودهم في تامين واستلام وتجهيز وجبات السلة الغذائية وعلى تحسين اداء الشركة وتطويره .

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