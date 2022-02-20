ريال مدريد يكتسح ألافيس بثلاثية نظيفة في الليجا

2022/02/20 | 00:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0)، مساء السبت، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".وسجل أهداف ريال مدريد، ماركو أسينسيو في الدقيقة 63، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 80، وكريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 90.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير.

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