شرطة ميسان تتحدث عن عمليتي اغتيال في المحافظة

2022/02/20 | 01:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم، عن حقيقة عمليتي اغتيال في المحافظة.وذكر بيان للمديرية، تلقته “يرث نيوز”، ان “مواقع التواصل نشرت خبرين عن عملية اغتيال في المحافظة، الاول عن تعرض أحد المواطنين الى عملية اغتيال في إحدى مناطق مدينة العمارة ( منطقة حي النداء)، حيث تؤكد مديرية شرطة محافظة ميسان، ان هذا الخبر […]

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