ريال مدريد يفوز على الافيس

2022/02/20 | 01:15 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق ريال مدريد فوزاً ثميناً على حساب نظيره ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 3-0 في الجولة الـ25 من الليجا،في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو ".

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 57 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط مؤقتاً عن اشبيلية، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص الحقيقة على المرميين، وخاصة من جانب ريال المدريد الذي قدم شوط أول متواضع للغاية من الناحية الهجومية، قبل أن يسدد أسينسيو كرة سهلة عند الحارس في الدقيقة 10.

وبعدها كاد فالفيردي أن يسجل هدف التقدم لكن كرته ضلت الطريق المرمى، وبعدها استمرت محاولات كلا الفريقين لكن دون أي فرصة حقيقية، لينتهي الشوط الأول من المباراة بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سدد ألابا من ضربة حرة تصدى لها الحارس على مرتين، وبعدها سدد فينيسيوس كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس ثم تابعها بنزيما لكن المدافع أبعدها من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 63 سجل ريال مدريد هدف التقدم عن طاريق ماركو أسينسيو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وبعدها سدد بنزيما كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها في الشباك الخارجية في الدقيقة 68.

وسدد كارفخال كرة رائعة أبعدها الحارس في الدقيقة 74، وبعدها أهدر بنزيما هدف محقق بعد أن سدد الكرة في القائم، ثم سجل فينيسيوس جونيور هدف ثاني في الدقيقة 80 بعد تمريرة من بنزيما.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح رودريجو، انبرى لها كريم بنزيما مسجلاً الهدف الثالث بنجاح في الدقيقة 90+1، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-0.

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