التجارة تعلن قرب اطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين

2022/02/20 | 01:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن وزير التجارة علاء الجبوري، عن قرب اطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين ضمن السلة الغذائية .وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوزير الجبوري وجه خلال زيارة مسائية لشركة تصنيع الحبوب بتوزيع الوجبة الاخيرة من حصة الطحين الاولى ضمن مفردات السلة الغذائية للمساهمة في إنخفاض أسعار الطحين بالأسواق المحلية".وأكد الجبوري، استعداد الوزارة الكامل لتجهيز الحصة الثانية من الطحين، مبينا ان "مخازن الوزارة تتوفر لديها الكميات الكافية من الحبوب لتجهيز الحصة المقررة".ولفت الى استعداد الشركة العامة لتصنيع الحبوب لإنتاج الوجبة الثانية من مادة الطحين بعد انتهاء المطاحن من توزيع الحصة الاولى.وتابع: ان "الفرق الرقابة تتابع أسعار مادة الطحين وذلك بعد تدفق كميات كبيرة منها ضمن مفردات البطاقة التموينية وبكميات تزيد عن (٥) ملايين كيس جهزت للوكلاء في بغداد والمحافظات خلال الفترة الماضية، فضلا عن الزيارات التفتيشية المكثفة التي نفذتها فرقها المشتركة الى المطاحن والوكلاء ومراكز الاسواق المحلية والتدقيق في الأسعار وإحالة بعض المخالفين الى الجهات المختصة".

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