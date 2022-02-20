استياء واسع بسبب صورة تجمع الرئيس التونسي مع مسؤولة أوروبية

2022/02/20 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة نشرتها رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، جمعتها بالرئيس التونسي، قيس سعيد، استياء كبيرا دفعها إلى تغييرها.

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